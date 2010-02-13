Çalık grubu bütün elektrik dağıtım ihalelerine talip oldu

T24 -

5 şirket hepsine başvurdu

Üç şirket 2.2 milyar dolara özelleştirilmişti

Kim hangi şirkete talip

Milliyet gazetesinden Nevin Donat'ın haberine göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) bağlı şirketleri olan Uludağ, Çamlıbel, Van Gölü ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme ihalelerine katılmak üzere toplam 28 şirket başvuruda bulundu. 9 başvuruyla Uludağ Elektrik en çok başvuruyu alırken, onu 8 başvuruyla Çamlıbel Elektrik, 6 başvuruyla Van Gölü Elektrik, 5 başvuruyla Fırat Elektrik izledi.Söz konusu 4 bölgenin toplam abone sayısı yaklaşık 4.1 milyonu buluyor. 12 dağıtım şirketinin özelleştirme sürecinin tamamlanmasıyla, elektrik dağıtımında özel sektörün payı yüzde 44’e ulaşacak.Uzmanlar bu çerçevede geçmişte yaklaşık 3 milyon abonesi bulunan Başkent Elektrik Dağıtım’ın geçen yıl 1.2 milyar dolara özelleştirildiği hesabından yola çıkarak 4.1 milyon abonesi bulunan bu 4 şirketin de özelleştirilmesinden yaklaşık 1.64 milyar dolar gelir elde edilebileceğini kaydettiler.Elektrik dağıtım özelleştirmelerine başlanırken konut ve sanayi tüketiminin yüksek olduğu yerlere çok talep olacağı biliniyordu. Ancak kayıp kaçağın yüksek, tüketimin de düşük olduğu bölgelerdeki özelleştirmelere yüksek talep gelmesi beklenmiyordu. Hatta bu şirketlerin devletin elinde kalabileceği tahmin ediliyordu. Ancak böyle olmadı.İlk defa ihaleye çıkılan Van ve Fırat Dağıtım şirketleri için yapılan başvurular ‘ilgi görmeyeceği’ yorumlarını boşa çıkarmış oldu. Bu bölgeye enerji sektöründe deneyimli olan büyük şirketlerin teklif vermesi dikkat çekti.Cengiz Enerji, Aksa Elektrik, Çalık Enerji, KCETAŞ - AYEN OGG, Kolin İnşaat dağıtım ihalelerinin hepsine başvurdu. Türkiye'nin ilk özel elektrik dağıtım şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik şirketine, Ayen Enerji ile birlikte kurduğu KCETAŞ-AYEN Ortak Girişim Grubu başvurdu. Aksa ise, Çamlıbel ihalesine Anadolu Doğalgaz şirketi ile talip oldu.Enerji sektöründe özelleştirme geliri 2009’da 3.5 milyar dolara yaklaştı. Elektrik dağıtım özelleştirmelerine talebin bu şekilde yüksek oluşu, elektrik üretim özelleştirmelerine daha yüksek talebin geleceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.2008’de enerji sektöründe 6.6 milyar dolarlık özelleştirme, birleşme ve satın alma işlemi oldu. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin kamu hisseleri toplam 1 milyar 225 milyon dolar bedel ile Sabancı Holding ile Avusturyalı Verbund şirketine satıldı. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi ise Akkök Grubu ile yabancı ortağı CEZ firmasının iştirak ettiği AKCEZ firmasına 600 milyon dolara verildi.Meram Elektrik Dağıtım Bölgesi’nin kamu hisseleri de 440 milyon dolar devir bedeli karşılığında Alarko ile Cengiz şirketleri tarafından kurulan ALCEN Dağıtım Şirketi’ne satıldı. Böylece devir işlemi yapılan bölge sayısı üçe, devir bedeli ise 2 milyar 265 milyon dolara ulaştı. Bu üç elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirmesi tamamlandı.- Cengiz Elektrik- Çalık Enerji- Park Holding A.Ş.- Aydem Elektrik Dağıtım- Kolin İnşaat- Eti Gümüş A.Ş. Söğütsen Seramik Sanayi- Limak İnşaat- Aksa Elektrik- KCETAŞ - AYEN OGG- Cengiz Elektrik- Çalık Enerji- Aydem Elektrik Dağıtım- Kolin İnşaat- AEİ Enerji- BEG Birleşik Enerji Grubu- Anadolu Doğalgaz Dağıtım- KCETAŞ - AYEN OGG- Cengiz Elektrik- Çalık Enerji- Kolin İnşaat- Aksa Elektrik- İlci İnşaat- KCETAŞ - AYEN OGG- Cengiz Elektrik- Çalık Enerji- Kolin İnşaat- Aksa Elektrik- KCETAŞ - AYEN OGG