Çalık: Geleceğe yatırım yaptık

Turkish Time dergisinin sorularını yanıtlayan Çalık, holdingin gelişiminin büyük bir bölümünün Türkmenistan'daki faaliyetlerinden geldiğini hatırlattı. Tekstil ve taahhüt sektöründeki büyüme sonrasında enerji alanına girdiklerini ifade eden Çalık, istikrarlı büyümenin devamı için 2020 sonuna kadar Türkiye'nin 130 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyacı olduğunu aktardı.



‘Çok iyi bir fizibilite yaptık’



Basında Indian Oil ile işbirliğinin bittiği yönündeki haberleri doğrulamayan Çalık, "İşbirliğimiz sürüyor. Hatta yeni işbirliklerimiz de olacak. Çalışmalarımız şu anda işbirliği yapısının şekillendirilmesinde yoğunlaştı" şeklinde konuştu. Sabah ve atv'nin satın alınmasıyla ilgili olarak çok iyi bir fizibilite yaptıklarını belirten Çalık, şunları söyledi: "Satın aldığımız varlık, Türkiye'nin ikinci büyük medya grubu. Sabah-atv'nin sahip olduğu özellikleri sıfırdan kurmak, insan kaynağını yeniden yapılandırmak oldukça zor. Bunlar bugünden yarına ulaşılamayacak, bir araya getirilemeyecek kıymetler. Biz bu işe girerken tabii ki çok iyi bir fizibilite yaptık. Bakın, her yıl yüzde 15-20 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz, bu büyük bir rakam. Tüm bu hesapları alt alta koyduğumuzda bu sektörün geleceğinin parlak olduğunu gördük. Bu yüzden Türkiye'nin ikinci büyük medya grubunu satın almayı doğru ve stratejik bir yatırım olarak gördük."



Yurtdışına açılacak



Sabah-atv'ye yaptıkları yatırımın bedelinin çok yüksek olmadığını ifade eden Çalık, "Ekonomisi daha da büyümüş ve gelişmiş bir Türkiye'de bu varlığın değerinin nerelere ulaştığını hep birlikte göreceğiz. Sabah-atv'yi alarak karlı bir yatırım yaptık" dedi. Önceliklerinin bu yapıları kendi kulvarlarında birinci sıralara getirmek ve kaynak yaratacak yapılara dönüştürmek olduğunu aktaran Ahmet Çalık, "Değiştirmekten çok geliştirerek Sabah-atv'yi büyütmeyi planlıyoruz. Buradaki bilgi birikimin yurtdışına taşımayı hedefliyoruz. Öncelikle bölge ülkelere" diye konuştu.

