-ÇALIK ENERJİYE PETROL ARAMA İZNİ ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye Siirt ve Diyarbakır'da petrol araması için 4 yıl süreli ruhsat verildi. Petrol işleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin söz konusu bölge için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildi. Şirketin sunduğu programı yerine getirmesi ve Petrol Kanunu'nun 50'nci maddesine istinaden ruhsat sahasında 2'nci yıl içerisinde 1 arama kuyusu açması şartı ile Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye, Siirt ve Diyarbakır'da belirtilen sahada geçerli olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 20, 51, 55'inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı verildi. Öte yandan, Lotus Petrol Doğalgaz İnşaat Turizm Nakliyat Gıda İthalat İhracat San.ve Tic. Ltd. Şti ve Stratum Energy Company Ltd. Şti'nin Zonguldak, Bartın, Karabük'ü, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş'nin Siirt ve Diyarbakır'ı, Maya Petrol Gaz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Petrogas Pet.Gaz ve Petrokimya Ürün İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin de Tekirdağ'ı kapsayan petrol arama ruhsatları 2 yıl süreyle uzatıldı.