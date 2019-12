California'daki yangınlar sürüyor

ABD'nin California eyaletinde geçen salı çıkan yangın sürüyor.



Santa Barbara kentinde 3480 hektarlık alana yayılan yangın yüzünden, 30 binden fazla kişiden daha evlerini terk etmeleri istendi.



Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesine rağmen her an 23 bin kişiden daha evlerini terk etmelerinin istenebileceği uyarısında bulundu.



Can kaybının olmadığı yangında, çoğunluğu çarşamba günü olmak üzere yaklaşık 80 evin yandığı belirtiliyor.



Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangınla mücadelede 2300'den fazla itfaiyeci görev yapıyor. Yangınla havadan 14 tanker uçak ve 15 helikopterle, karada da en az 246 araçla mücadele ediliyor.



Yetkililer, önceki günkü açıklamalarında, kentteki yaklaşık 5 bin 500 evin boşaltıldığını, bu evlerde yaşayan 13 bin kişinin tahliye edildiğini, bir o kadar kişinin daha tahliye edilebileceğini bildirmişti.



Yangında, üçü ağır olmak üzere sekiz itfaiyecinin yaralandığı belirtilmişti.