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Dünya

"California'daki yangını da biz çıkardık"

İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi

21 Kasım 2018 15:36

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece "Prens Muhammed’in cinayeti biliyor olabileceğini" söyledikten sonra  İran karşıtı ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın açıklamalarının "utanç verici" olduğunu söyledi ve açıklamalara “Belki biz, Finlandiyalılar gibi ormanları tırmıkla temizlemediğimiz için Kaliforniya yangınından da sorumluyuzdur?” sözleriyle tepki gösterdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Trump, Kaliforniya’da birçok kasabayı haritadan silen yangınların yaşandığı alanları ziyaretinde, ‘Finlandiya’nın ormanları tırmıkla temizlemeye çok fazla vakit ayırması sayesinde bu tür yangınlardan kaçındığını’ öne sürünce tepki çekmişti. 

Gazete Duvar'da yer alan çevirinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz

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