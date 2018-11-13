California'daki yangında ölü sayısı 42'ye yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. California'da yer alan Butte County bölgesinin şerifi olan Kory Honea, yapığı açıklamada arama kurtarma ekiplerinin en az 42 cansız bedene ulaştığını aktardı.

Bu rakam, California'nın eyalet tarihindeki en ölümcül yangını demek. Los Angeles'ta 1933 yılında gerçekleşen Griffith Park felaketinde 29 kişi hayatını kaybetmişti. Butte County'de Perşembe günü başlayan yangın yüzünden en az 7 bin 100 ev hasar gördü.

228 kişi kayıp

Honea'nın açıklamasına göre 228 kişi hakkında ise kayıp ilanı var.

15 bin yapının ise halen sürmekte olan yangınlar yüzünden tehdit altında olduğu aktarıldı. Bölgede dumanlar yüzünden görüş alanı ise çok kısıtlı bir hale büründü.

ABD Başkanı Donald Trump, Vali Jerry Brown'ın talebi üzerine Pazartesi günü bölgeyi büyük felaket alanı ilan ederek federal bütçeden acil durum fonunun aktarılmasını sağladı.

Felaket nedeniyle, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Ana yangınlar nerelerde?

Yangnlardan Camp Fire (Kamp Ateşi) adı verileni Butte bölgesinde; itfaiyeciler Paradise kasabasının alevler içinde kalmasını engelleyemedi.

Bir diğer yangın da Malibu yakınlarında ve boyutları iki katına yükseldi.

Woolsey yangını olarak bilinen bu orman yangını şu anda 28 bin hektarlık bir bölgede etkili oluyor.

Tahliye emri verilen kasabalar arasında silahlı bir saldırganın geçen Çarşamba günü 12 kişiyi öldürdüğü Thousand Oaks da var.

Meteoroloji uzmanları, tehlikeli koşulların gelecek hafta da devam edeceğini söylerken, itfaiye görevlileri alevlerin yayılmasına yol açan sert rüzgarların bir süreliğine geçici olarak durmasından faydalanacaklarını belirtiyor.

Woolsey Yangını nerede?

Yangın Los Angeles'ın 64 kilometre kuzeybatısındaki Thousand Oaks yakınlarında başladı. Hill Fire (Tepe Yangını) ise yine Thousand Oaks yakınlarında başladı.

Alevler daha sonra otoyolu aşıp kıyı bölgelerine ulaştı.

Tüm bölge sakinlerinden evlerini tahliye etmesi istendi.

Malibu ve yakınındaki Calabas çok sayıda ünlünün yaşadrığı bir yer ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar arasında Kim Kardashian, Caitlyn Jenner, Lady Gaga ve Guillermo Del Toro var. Aktör Martin Sheen'in de kısa bir süreliğine kaybolduğu belirtildi ancak aktör daha sonra Zuma Beach'te ortaya çıktı.

Yangınların TV Dizisi Westworld'ün setini de tamamen yok ettiği ve Malibu'daki Pepperdine Üniversitesi'nin tehdit altında olduğu bildirildi.

Trump ne dedi?

Trump daha önce orman yangınlarından Californialı yetkilileri sorumlu tutmuş ve federal bütçeyi bloke etme tehdidinde bulunmuştu. Trump daha sonra yine eyalet yetkililerini "ağır kötü yönetimle" suçladı.

Eyalet Valisi Jerry Brown'ın Sözcüsü Evan Westrub ise Trump'ın açıklamalarını "budalaca ve bilgisizce" diye tanımladı.

Westrub "Şu anda yangınlardan etkilenen Californialılar ve can ile mal kurtarmak için dinlenmeden çalışan itfaiyecilerimize odaklandık" dedi.

Şu anda eyalette 16 aktif yangın var. Yetkililer eyaletin kuzeyinin büyük bölümüne Kırmızı Bayrak uyarısı yapmıştı. Bu uyarı 24 saat içinde "aşırı yangınlar" görülebileceği anlamına geliyor.