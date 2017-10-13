California'daki yangında ölü sayısı 31'e yükseldi

ABD'li yetkililer, Kaliforniya'nın kuzeyindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini, bölgede en az 3 bin 500 ev ve binanın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangının 1933'ten beri yaşanan en etkili yangın olduğunu vurgulayan yetkililer, kayıp 400'den fazla kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı.

Çok sayıda itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmasının sürdüğü Kaliforniya'da Vali Jerry Brown da acil durum ilan etti.

Öte yandan bölgede yangın nedeniyle tahliye edilen bazı evlere hırsızlık amacıyla giren 5 zanlı da güvenlik güçlerince yakalandı.

Yangından en fazla etkilenen Santa Rosa kentinin Belediye Başkanı Chris Coursey, bölgede 2 bin 834 evin tamamen yandığını açıkladı.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.