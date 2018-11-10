California'daki orman yangınları 5 can aldı

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yangınlar nedeniyle 150 binden fazla kişiye tahliye emri verildiği bildirildi.

Butte Bölgesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabasında, yangınlar nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin cansız bedenlerinin, yangının sardığı araçların içinden çıktığı kaydedildi.California Valiliği Acil Durum Hizmetleri Ofisi Direktörü Mark Ghilarducci de yangınlar nedeniyle eyaletin farklı bölgelerindeki 150 binden fazla kişiye tahliye emri verildiğini aktararak, Oregon, Nevada, Arizona gibi çevre eyaletlerden de itfaiye ekibi takviyesi istediklerini söyledi.

California'daki yangınların en büyük çaplısı olan Camp Fire'ın, yaklaşık 285 kilometrekare alana ulaştığı ifade edildi.California İtfaiye Biriminden Yüzbaşı Scott McLean, dün yaptığı açıklamada, bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.