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Dünya

California'da turist otobüsü devrildi: 5 ölü

29 Nisan 2009 11:51

ABD'nin California eyaletinde, Fransız turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, otoyolda yaşanan kazada ölenlerin tamamının Fransız olduğunu, 3 kişinin kaza yerinde, 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, yaralıların ise 9 farklı hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu açıklandı.

San Francisco'dan yola çıkan ve Güney California'ya gitmekte olan otobüste, 34 Fransız turistin yanı sıra, Kanadalı gezi rehberi ve ABD'li şoför olmak üzere toplam 36 kişi bulunduğunu açıklandı.

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