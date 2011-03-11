-CALIFORNIA'DA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI OAKLAND (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami nedeniyle ABD'nin California eyaletinin bazı bölgelerinde tahliye işlemlerinin başladığı bildirildi. California'nın kuzeyindeki bölgelerde halk, evlerini boşaltmaya başlarken, Oregon'da da yetkililer, sahil şeridinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmeleri tavsiyesinde bulundu ve sahil şeridindeki okulların kapatılacağı belirtildi. California Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Jordan Scott da, Del Norte ve San Mateo'da tahliye işlemlerinin yürütüldüğünü ifade ederken, tahliye edilen kişi sayısı konusunda ise açıklama yapmadı. Tsunami, eyaletin kuzey sahillerini vurmaya başladığında dalgaların 2 metre yüksekliğe ulaşabileceği bildirilmişti. Kanada da, British Columbia'nın bazı bölgeleri için tsunami uyarısı verildi. Şili'de de yetkililerin, vurması muhtemel tsunami nedeniyle halkı yüksek yerlere taşımayı planladığı belirtilirken, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halka alarmda olmaları çağrısında bulundu.