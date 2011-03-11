T24 LogoT24 Logo
Dünya

CALIFORNIA'DA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI OAKLAND (A.A)

11 Mart 2011 19:57

-CALIFORNIA'DA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI OAKLAND (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami nedeniyle ABD'nin California eyaletinin bazı bölgelerinde tahliye işlemlerinin başladığı bildirildi.  California'nın kuzeyindeki bölgelerde halk, evlerini boşaltmaya başlarken, Oregon'da da yetkililer, sahil şeridinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmeleri tavsiyesinde bulundu ve sahil şeridindeki okulların kapatılacağı belirtildi.  California Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Jordan Scott da, Del Norte ve San Mateo'da tahliye işlemlerinin yürütüldüğünü ifade ederken, tahliye edilen kişi sayısı konusunda ise açıklama yapmadı.    Tsunami, eyaletin kuzey sahillerini vurmaya başladığında dalgaların 2 metre yüksekliğe ulaşabileceği bildirilmişti.  Kanada da, British Columbia'nın bazı bölgeleri için tsunami uyarısı verildi.  Şili'de de yetkililerin, vurması muhtemel tsunami nedeniyle halkı yüksek yerlere taşımayı planladığı belirtilirken, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halka alarmda olmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24