California’da orman yangını 10 can aldı

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında bin 500'den fazla ev ve iş yeri zarar gördü. Sonoma County Bölge Şerifi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada üzüm bağları ve şarapçılık sektörüyle ünlü bölgede yedi kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Eyalet itfaiye servisi, Alman haber ajansı dpa'ya Napa County'de iki kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Mendocino County'de de bir kişinin öldüğü ve en az iki kişinin de ağır yaralandığı belirtiliyor.

California Valisi Jerry Brown yangınla daha rahat mücadele edilebilmesi için eyalette olağanüstü hâl ilan etti. Son 24 saat içinde 38 bin hektarlık arazinin yandığı, 20 binden fazla insanın evlerinden tahliye edildiği belirtiliyor. Santa Rosa kentinde iki hastanede hastaların tahliye edildiği gelen bilgiler arasında.

Güçlü rüzgâr ve yüksek hava sıcaklığının itfaiye görevlilerinin işini zorlaştırdığı bildiriliyor.

AP/dpa,EC/CÖ

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