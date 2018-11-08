California'da bir bara silahlı saldırı: 12 ölü

T24 Haber Merkezi

California'nın Thousand Oaks ilçesinde buluna bir bara silahlı saldırı yapıldı. İddialara göre barın içine dalan silahlı bir kişi barda oturan insanlara ateş açtı. Raporlara göre saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı var. Şerif departmanında çalışan Çavuş Ron Helus da saldırıda hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ölü olarak bulundu. Saldırganın nasıl öldüğü açıklanmadı.

Saldırı gerçekleştirildiği barda üniversite öğrencilierinin özel bir etkinlik için bir araya geldikleri belirtildi. Olay yerinde görev yapan Şerif Geoff Dean ''İçerisi korkunç durumda. Her yerde kan var'' dedi.

Görgü tanıklarının söylediğine göre saldırgan içeri sis bombası attıktan sonra ateş etmeye başladı.