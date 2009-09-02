California yangını 5 gündür devam ediyor

ABD’nin California eyaletindeki 5 gündür süren orman yangını Los Angeles’a yaklaşırken, halk evlerini boşaltmaya başladı.



Geçen hafta çıkan ve şimdiye dek 500 kilometrekarelik alanı kül eden yangında 100’e yakın ev yanarken binlercesi de tehdit altında bulunuyor. Can kaybı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı ancak şimdiye dek 2’si itfaiye görevlisi en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Filmlerde ‘Terminatör’ rolüyle dünyayı kurtaran California Valisi Arnold Schwarzenegger ise alevlere karşı hiçbir şey yapamıyor. İtfaiye yetkilileri, Los Angeles Milli Parkı’nda halen 3600 kişiden oluşan 5 ekibin yangını söndürmek için mücadele ettiğini, başarılı olmalarının uygun hava koşullarına bağlı olduğunu söyledi.



Gökyüzünü kaplayan dumanlar Los Angeles kenti yamacındaki Hollywood yazısı yakınlarında da görülmeye başlandı. Orman idaresi yetkilileri, “Yangın her yerde. Yıllarca yangın görmemiş olan kanyonlar bile alevler içinde” dedi. Yangından şimdiye dek en fazla etkilenen Tujunga’da yangının önünü kesebilmek için hendekler kazan itfaiye bir önlem olarak da uygun yerlerde yangın çıkartıyor (yandaki fotoğraf). Bu şekilde yangının rüzgar nedeniyle genişlemesi durdurulmaya çalışılıyor.