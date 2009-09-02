California yangını 5 gündür devam ediyor

ABD’nin California eyaletindeki 5 gündür süren orman yangını Los Angeles’a yaklaşırken, halk evlerini boşaltmaya başladı.
Geçen hafta çıkan ve şimdiye dek 500 kilometrekarelik alanı kül eden
yangında 100’e yakın ev yanarken binlercesi de tehdit altında
bulunuyor. Can kaybı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı ancak
şimdiye dek 2’si itfaiye görevlisi en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği
biliniyor. Filmlerde ‘Terminatör’ rolüyle dünyayı kurtaran California
Valisi Arnold Schwarzenegger ise alevlere karşı hiçbir şey yapamıyor.
İtfaiye yetkilileri, Los Angeles Milli Parkı’nda halen 3600 kişiden
oluşan 5 ekibin yangını söndürmek için mücadele ettiğini, başarılı
olmalarının uygun hava koşullarına bağlı olduğunu söyledi.
Gökyüzünü
kaplayan dumanlar Los Angeles kenti yamacındaki Hollywood yazısı
yakınlarında da görülmeye başlandı. Orman idaresi yetkilileri, “Yangın
her yerde. Yıllarca yangın görmemiş olan kanyonlar bile alevler içinde”
dedi. Yangından şimdiye dek en fazla etkilenen Tujunga’da yangının
önünü kesebilmek için hendekler kazan itfaiye bir önlem olarak da uygun
yerlerde yangın çıkartıyor (yandaki fotoğraf). Bu şekilde yangının
rüzgar nedeniyle genişlemesi durdurulmaya çalışılıyor.