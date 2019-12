California ve K. Anadolu fayları çok 'sık' kırılıyor

T24 - ABD’nin ve dünyanın en tehlikeli ve güçlü depremlerini üreten bölgelerinden California’daki San Andreas fay hattı üzerinde yapılan son araştırmalar, bu hatta büyük depremlerin sanılandan çok daha ‘sık’ yaşandığını ortaya koydu. San Andreas, Kuzey Anadolu fay hattıyla büyük benzerlikler taşıyor.



California Üniversitesi (UCI) ve Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bilim adamlarının ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre ABD’nin California eyaleti yakın zamanda büyük bir deprem ile sallanabilir.



Los Angeles’in 160 km kuzeybatısından geçen ve Kuzey Anadolu Fay hattıyla büyük benzerlik gösteren San Andreas fay hattının 700 yıllık jeolojik hareketlerini inceleyen araştırmacılar, 6.5-7.9 arası şiddette meydana gelen büyük depremlerin ortalama her 45 ila 144 yıl arasında meydana geldiğini belirlediler.







‘Hemen önlem alınmalı’

California’yı vuran 7.9 büyüklüğündeki son büyük deprem 153 yıl önce 1857 yılında meydana gelmişti.

Araştırmacılar sıradaki büyük depremin her an olabileceğine inanıyorlar. “Geology” adlı dergide yayınlanacak olan makaleyi hazırlayan grubun başyazarı Türk akademisyen Sinan Akciz, “Son 700 yıldır San Andreas fay hattında insanların düşündüğünden daha sık deprem oluyor” dedi. UCI’dan sismograf Lisa Grant Ludwig de, herkesin bir an önce tedbir alması gerektiğini söyledi.



Böyle bir depremde başta Los Angeles, San Diego ve Anaheim’da olmak üzere 37 milyon insanın yaşadığı Güney California’da 2 bin ila 50 bin arası ölü, milyarlarca dolar maddi zarar olacağı öngörülüyor.