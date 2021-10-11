California, partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılmasını yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu

ABD’de California Valisi Gavin Newsom, cinsel ilişkide partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılmasını yasaklayan tasarıyı imzaladı.

BBC’de yer alan habere göre, Califonia, rıza olmadan prezervatif çıkarmayı yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu. Yeni yasayla söz konusu eylem eyaletin cinsel taciz suçları kapsamına alındı.

California Eyalet Meclisi’nden Cristina Garcia, “Bu eylemin sadece ahlak dışı değil aynı zamanda yasadışı olmasını sağlamak istedik” dedi.

Yeni yasayla birlikte bu durumu yaşayan kişiler, karşı tarafı dava edebilecek ve tazminat talep edebilecek. Garcia, kendi tercihinin bu durumda ceza davası açılması olduğunu söyledi.