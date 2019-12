-CALIFORNIA EKONOMİSİNE TÜRK DAMGASI WASHINGTON (A.A) - 13.01.2011 - ABD'de başarılarıyla kendinden söz ettiren Amerikalı-Türk işadamı Sinan Kanatsız, Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu California'da, eyaletin ekonomisiyle ilgili faaliyetler yürüten önemli bir komisyonun üyeliğine getirildi. Küçük işletmelerin gelişmesi ve teknolojinin kullanımıyla ilgili olarak dört yıl boyunca komisyona öneri ve raporlar sunacak olan Kanatsız, "Kökenimden gurur duyuyorum. Türk'ü, Ermeni'si, Asyalı'sı, Afro-Amerikalı'sı olsun, küresel birlik ruhu içinde tüm etnik toplulukların yararına çalışacağım" dedi. Eyaletin eski valisi Arnold Schwarzenneger, bu ay başında koltuğunu yeni valiye devretmeden önce bazı atamalara imza attı. Schwarzenneger, bu atamalarda, ABD'de başarılarıyla kendisinden söz ettiren ve eyaletin "40 yaş altındaki 40 başarılı işadamı" arasına giren Kanatsız'ı da California eyaleti genelinde, istihdam yaratımı ve sanayi çeşitliliğini güçlendirerek ekonomik kalkınmanın geliştirilmesi için faaliyet gösteren ve küçük işletmelere kredi olanakları sunan Yatırım, İş ve Sanayi Kalkınma Destek Fonu SAFE-BIDCO'nun idare heyeti üyeliğine getirdi. Merkezi California'nın San Clemente kentinde bulunan KCOMM adlı halkla ilişkiler ve pazarlama şirketinin de kurucusu ve başkanı olan Kanatsız, yeni görevini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı. -KÜÇÜK İŞLETMELER VE TEKNOLOJİ ONDAN SORULACAK- Komisyonda küçük işletmelerin temsilcisi olarak 4 yıl süreyle görev yapacağını belirten Kanatsız, bu göreve getirilmesinde toplum içinde oynadığı aktif rolün etkisinin bulunduğunu söyledi. Birçok ülkede ofisi bulunan şirketinde 15 yıldır önemli başarılara imza attıklarını ve internet uzmanlığını pazarlama ve halkla ilişkiler teknikleriyle birleştirerek bu alanda uluslararası firmalara çözüm ve tavsiye desteği sunduklarını belirten Kanatsız, komisyona üyeler atanırken adayların içinde yaşadıkları toplumla ne düzeyde diyalog kurdukları ve iş dünyasındaki başarılarının kriter olarak alındığını söyledi. Görevinden bahseden Kanatsız, California'da ekonomik hayatın birçok zorluk ve fırsatının bir arada bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Benim görevim, California'da küçük işletmelerin gelişmesi yolundaki fırsatlar konusunda komisyonu bilgilendirmek olacak. Küçük işletmelerin daha başarılı olması ve daha çok istihdam yaratabilmesi için atabilecekleri adımlara dair tavsiyelerde de bulunacağım. Görevimin ikinci boyutu olarak ise teknoloji alanındaki bilgi birikimim nedeniyle, California eyaleti genelindeki işletmelerin modernize edilmesi ve etkinliğinin artırılması için teknolojinin ne şekillerde kullanılabileceğine ilişkin düzenli raporlar sunacağım." -"HERKESİN YARARINA ÇALIŞACAĞIM"- ABD'de doğmuş bir Amerikalı Türk olarak kökeninden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Kanatsız, "iyi bir Amerikalı Türk" olarak görevinde etkin ve objektif bir iş çıkarmayı hedeflediğini kaydetti. Kanatsız, bir soru üzerine, birçok Ermeni arkadaşının da olduğunu belirterek, "Hem California eyaletine, hem de eyaletteki Türk'ü, Ermeni'si, Asyalı'sı, Afro-Amerikalı'sı olsun, küresel birlik ruhu içinde tüm etnik toplulukların yararına çalışmanın gayreti içinde olacağım" dedi. "İki güçlü müttefik" Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin kendisi için her zaman bir öncelik olduğunu belirten Kanatsız, komisyondaki görevi olsun ya da olmasın, bu iki ülkeye ekonomik ve ticari fırsatların sağlanması için her zaman çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı. -BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ- California eyaletinde yayımlanan prestijli ekonomi dergilerinden OC Metro'nun her yıl yayımladığı "40 yaş altındaki 40 başarılı işadamı" listesine girmeyi başaran tek Türk olan ve geçen yılın Ekim ayında Disneyland'ın sponsorluğunda, eyaletin Anaheim kentindeki ilk uluslararası film festivalini de organize eden Kanatsız, başarılarında Türkiye'de doğan anne-babasının, eşinin ve mezunu olduğu Chapman Üniversitesinin çok büyük rolü olduğunu anlattı. Pretend City çocuk müzesinin yönetim kurulu üyeliği, gençler için hizmetler sunan YMCA adlı yardım kuruluşunun California'daki programının ulusal açılım başkanlığı, çocuklar için faaliyet gösteren Boys Town of California adlı kuruluşun yönetim kurulu üyeliği gibi birçok toplumsal görevi aynı anda yürüten Kanatsız, "Toplumumda ve gençlerle ilgili konularda aktif roller üstlenmeyi ve gelecek nesillere benim ABD'de ve California'da sahip olduğum olanaklarla yardım etmeyi çok seviyorum" dedi.