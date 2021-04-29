California'daki Türk restoranına saldırdığı iddia edilen iki kişi hakim karşısına çıkacak

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ABD'nin California eyaletinde bir federal juri, Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesindeki bir Türk restoranındaki insanlara Türklere yönelik ırkçı söylemlerde bulunarak saldırdıkları ve tehdit ettikleri iddiasıyla 2 kişiye suçlama yöneltti.

Tujunyalı 23 yaşındaki Harutyun Harry Chalikyan ve Glendaleli 23 yaşındaki William Stepanyan'a bir komplo ve 5 nefret suçu suçlaması yöneltildi.

Savcı, suçlama yöneltilen iki kişinin de Ermeni asıllı Amerikalılar olduğunu belirtti.

Chalikyan'ın salı günü gözaltına alındığı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği bildirildi. Stepanyan'ın ise bir eyalet nezarethanesinde tutulduğu ve haziran ayında hakim karşısına çıkması beklendiği ifade edildi.

İddianameye göre Stepanyan, 4 Kasım 2020'de ''Bu akşam Türk avlamaya gideceğim'' yazılı bir kısa mesaj attı. Aynı gün ikilinin Dağlık Karabağ ile ilgili Ermenistan yanlısı bir eyleme katıldığı ifade edildi.

Eğer suçlu bulunurlarsa Chalikyan ve Stepanya, 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.