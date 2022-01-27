California'da yetkililer, Super Bowl öncesi yakındaki evsiz kampını boşalttı

ABD’nin California eyaletinde yetkililer, üç hafta sonra Super Bowl’un yapılacağı stadyumun yakınındaki evsiz kampını boşalttı. Yetkililerin bu adımı, insan hakları savunucuları ve kamplarda kalanların tepkisini çekti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Super Bowl’un yapılacağı SoFi stadyumu yakınındaki evsizler için konaklama alanı “güvenlik” gerekçesi gösterilerek boşaltıldı.

Aktivistler, yetkililerin çadırlarda kalan insanlara yeni bir yer sunmadan yerlerinden etmelerine tepki göstererek, Super Bowl ziyaretçileri tarafından “görülmemelerinin” amaçlandığı söyledi.

Yerinden edilenlerden Dawn Toftee, bir süredir yattığı kanepenin elinden alındığını, şimdi sokakta bir battaniye üzerinde yatmak zorunda kaldığını söyledi.

California’nın Los Angeles bölgesinde 48 bin evsiz insanın bulunduğu tahmin ediliyor.