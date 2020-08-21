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Dünya

California'da yangınlar durdurulamıyor; Vali, "İklim değişikliğiyle bağlantılı" dedi

21 Ağustos 2020 15:27

ABD'nin California eyaleti yangın felaketiyle mücadele ediyor. Kuzey California'da yangınlar 80 bin akre alanı etkiledi ve en az 4 kişinin ölümüne neden oldu. California Valisi Gavin Newsom, şiddetli yangınların iklim değişikliğiyle ilgisi oldupunu açıkladı.

NBC'de yer alan habere göre, California genelinde 23 yangın noktası oluştu. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar sonucu 62 bin insanın evini terk etmesi gerektiği belirtildiği. Bölgeye asker sevk edildi. 

California Valisi, yangınların şiddetinin iklim değişikliğiyle bağlantısı olduğunu söyledi. 

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