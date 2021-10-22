California'da ormanlık alanda bulunan ailenin ölümüne aşırı sıcak neden olmuş

ABD'nin California eyaletinde Sierra ulusal ormanında ölü bulunan ailenin aşırı sıcak ve muhtemel susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Mariposa bölge şerif departmanı, 45 yaşındaki Jonathan Gerrish, 30 yaşındaki Ellen Chung, 1 yaşındaki kızları Miju ve köpekleri Oski'nin yürüyüş yaptıkları yolda ölü bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, ailenin ölümünde aşırı sıcak ve susuzluğun ölüme neden olduğu sonucu vardı.

Ailenin yürüyüş yaptığı gün hava sıcaklığı 42.8 dereceye ulaşmıştı.

Bölge şerifi Jeremy Briese "Isı kaynaklı ölümleri soruşturmak gerekçekten çok zor" dedi.