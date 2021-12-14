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Dünya

California'da Omicron önlemi: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi

ABD’de Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu

14 Aralık 2021 11:08

ABD’nin California eyaletinde yeni tip Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı. Eyalet yönetimi yeni düzenlemenin 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

California eyaletinde, kapalı alanlarda maske takmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının, kamu personelinin, öğretmen ve öğrencilerin aşılanması da zorunlu kılındı.

ABD’de Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

Eyalet genelinde maske zorunluluğu aşı olmuş kişiler için 15 Haziran’da kaldırılmıştı. Ancak ülke genelinde virüsün Omicron varyantının tespit edilmesi ve vaka sayılarında artış görülmesi üzerine eyaletteki yerel yönetimler yavaş yavaş maske zorunluluğu getirmeye başlamıştı.

Yaklaşık 2 haftadır vaka sayılarının artışta olduğu California’da bugüne kadar 4 milyon 886 bin 509 vaka kaydedilirken, 74 bin 685 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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