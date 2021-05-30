California'da dev aşı piyangosu: 10 kişiye 1.5 milyon dolar verilecek

ABD'de California da pek çok eyalet gibi, Koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek için piyango başlattıklarını duyurdu. Eyalette aşı olan 10 kişi 1.5 milyon dolar kazanabilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, California Valisi Gavin Newsom, eyalette aşı olan kişilerin toplam 116.5 milyon dolar değerinde piyangoya katılabileceğini duyurdu.

California'nın aşı piyangosu kapsamında 10 kişiye 1.5 milyon dolar, 30 kişiye 50 bin dolar ve 2 milyon kişiye 50 dolarlık alışveriş ya da nakit kartı verilecek.

California'da 12 yaş ve üzerinde 12 milyon kişinin henüz aşı yaptırmadığı tahmin ediliyor.

ABD'de Ohio, Oregon ve Colorado'da da benzer aşı piyangoları duyuruldu. New York'ta da 12-17 yaş arasında aşı olan 50 çocuğa tam burs sağlanacak.