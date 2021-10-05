California'da artan Covid vakalarına karşı yetersizlik yaşayan hastanelere Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

ABD’nin California eyaletinde artan Covid-19 vakalarına karşı personel yetersizliği yaşanan hastanelere Ulusal Muhafızlar görevlendirildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, California ABD’deki en düşük Covid vaka yoğunluğuna sahip olsa da eyaletin kırsal bölgeleri ve kuzeyinde genele göre dört kat daha fazla vaka var.

Hastanelerin artan Covid hastalarına karşı personel yetersizliği yaşaması nedeniyle Ulusal Muhafızlar’ın sağlık ekipleri California’ya yönlendirildi.

Ulusal Muhafızlar, ABD’de Covid vakalarının çok yüksek olduğunu Indiana ve Georgia gibi eyaletlerde de görevlendirilmişti.