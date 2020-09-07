California'da Ağustos'tan bu yana bine yakın orman yangını çıktı; bir ev partisi nedeniyle 7 bin dönüm alanı yandı

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ABD'nin California eyaletinde tarihinin en şiddetli orman yangınları yaşanırken bir 'cinsiyet açıklama partisi', Ağustos ayından bu yana çıkan bine yakın yangından birinin kaynağı olarak belirlendi.

BBC'nin aktardığı habere göre, 7 bin dönümlük alanın yanmasına neden olan El Dorado yangını, bir bebek cinsiyeti açıklama partisindeki duman oluşturan havai fişek cihazı nedeniyle çıktı. El Dorado yangını, eyaletteki 20 orman yangınından yalnızca biri.

California Orman ve Yangın Departmanı, parti nedeniyle çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Kuru hava ve kritik yangın havası bir orman yangını çıkarmanın çok zor olmadığını ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı. Parti sahiplerinin hukuki olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi.

California'da aşırı sıcaklar

California, Ağustos ayından bu yana rekor sıcaklıkları görüyor. Los Angeles kentinde kaydedilen en sıcak hava sıcaklığı olarak 49.4 derece yaşandı. Ulusal Meteoroloji Birimi, Pazar gününü Güney Batı California'da tarihte kaydedilen en sıcak günlerden biri olarak açıkladı.

Geçen ay ise California'daki Death Valley Ulusal Parkı'nda tarihin kaydedilen en sıcak havası olabilecek 54.4 derece görüldü.

Eyalette çıkan orman yangınlarından en büyüğü olan Creek Yangını 73 bin dönüm alanın yanmasına neden oldu. Eyalette 15 Ağustos'tan bu yana bine yakın orman yangını çıktı.