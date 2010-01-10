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Dünya

California 6.5'le sarsıldı

ABD'nin California eyaleti açıklarında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD'nin California eyaleti açıklarında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeoloji Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, TSİ 02.27'de meydana gelen depremin merkez üssü Ferndale kentinin 35 kilometre açığı olarak belirlendi.

Sarsıntının California'nın sadece güney kesiminde, Oregon'un ise orta kesimlerinde hissedildiği, ilk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı olmadığı, tsunami tehlikesinin de bulunmadığı bildirildi.

California'nın en büyük kenti olan San Francisko'da perşembe günü 3.8, cuma günü de 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedilmişti.

Bu arada 4 Ocakta 7.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilen Pasifik'teki Solomon Adaları açıklarında dün de 6.3 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Depremin merkezinin başkent Gizo'nun 146 kilometre güneydoğusunda ve 35 kilometre derinlikte olduğunu belirten yetkililer, tsunami beklenmediğini bildirdiler.

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