Çalıbahçe'de kalker ocağı için ÇED toplantısı

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nin Çalıbahçe ve Zeytindağ mahalleleri mevkiinde yapılması planlanan \'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi\' projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı.

Standart Kireç ve Mıcır San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak \'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi\' için Çalıbahçe köy kahvehanesinde toplantı düzenlendi. Şirket temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Bergama Belediyesi Avukatı Serdar Sinan, çevre avukatı Şehrazat Mercan ile bölge halkı toplantıya katıldı.

\'KANUNDA 3 KİLOMETRE KURALI VAR\'

Toplantıda, projenin ÇED raporunu hazırlayan Ankatek Çevre Madencilik Şirketi\'nden Çevre Yüksek Mühendisi Tuğba Uçankuş tarafından bir sunum yapıldı. Ardından toplantıya katılanların görüşlerine yer verildi. Burada söz alan Bergama Belediyesi Avukatı Serdar Sinan, \"Bu firmanın bölgede yürüttüğü çalışmalara ilişkin daha önce bazı yargı süreçleri olmuş. Bu davalarda iptal kararları verilmiş. Gerekçe olarak zeytincilik yasası adıyla bildiğimiz kanun ve buradaki 3 kilometre kuralı gösterilmiş. Bu yasa halen herhangi bir değişikliğe uğramadan duruyor. Burada tarım alanları var. Zeytinlikler var. Kanun gereği bu tesis buraya yapılamaz\" dedi.

Söz alan Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ise, \"7-8 ay önce Bakırçay Bölgesi tarımsal sit ilan edildi. Tarımsal sit ilan edilen bir bölgede, tarıma zarar verecek, köylünün istikbali ile oynayacak bir yatırıma izin verilmemesi gerekiyor. Kaldı ki yasa tarım alanlarına 3 kilometre mesafede Zeytinyağ fabrikaları dışında hiçbir işletmeye izin vermiyor. Kimsenin burada yaşayan köylüleri mağdur etmeye hakkı yok\" dedi. Çalıbahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Gürel ise \"Arazilerimize zarar verecek ise bizde buna karşıyız\" dedi.

\'DÖRT YIL ÖNCE ALINAN RUHSATLARI İPTAL ETTİRMİŞTİK\'

ÇED toplantısına katılan çevre avukatı Şehrazat Mercan, 4 yıl önce Çalıbahçe civarında Standart Kireç adına 5 taş ocağı ve kireç üretimi ruhsatı alındığını ancak Çalıbahçe köylüleri adına 5 ruhsatı da iptal ettirdiklerini hatırlattı. Mercan, \"Bu 5 ruhsatın iptali üst mahkemece de onaylanmıştı. Şimdi aynı saha için aynı firma taş ocağı ruhsatı almak istiyor. Söz konusu alan zeytin ağaçlarıyla çevreleniyor. İptal edilen ruhsatların tekrar taş ocağı işletmeciliği için istenmesi çok ilginç. Taş ocaklarında, açık ocak ve kırma-eleme tesislerinde sürekli olarak toz çevreye yayılmaktadır. Bu tozlar zeytinlerin üzerini kaplayarak hem gelişimini önlemekte, hem de kurutmaktadır. Zeytinleri koruma yasasına göre zeytin ağaçlarına ve köye çok yakın bir mesafede bu gibi projelere kesinlikle izin verilmemelidir\" dedi.

EVLERİ ZARAR GÖREN KÖYLÜLER DERT YANDI

ÇED toplantısı sonrası ise 45 haneli 75 nüfuslu Çalıbahçe Mahallesi sakinleri, Avukat Şehrazat Mercan\'dan alanda faaliyet gösteren ve 560 metre uzaklıkta bulunan Kalker Madenciliğe ait taş ocağında, taş çıkarmak için patlatılan dinamitlerin evlerine zarar verdiğini söyleyerek yardım istedi. Avukat Şehrazat Mercan\'a, evlerinin iç ve dış cephelerinde oluşan çatlakları gösteren aza Ali Gürgen (59), \"Patlayan dinamitler evlerimize zarar veriyor. Defalarca şikayet ettik ama sonuç alamadık. Bu konuda sizin ve çevrecilerin desteğini bekliyoruz\" diye konuştu.

Köye 15 yaşında gelin olarak geldiğini söyleyen Ali Gürgen\'in annesi Hasibe Gürgen (80) ise \"Evimde bir şey yoktu. Patlamalar nedeniyle duvarlarım çatladı. Ev başıma yıkılacak diye çok korkuyorum\" dedi.

Konuyla ilgileneceğini belirten Mercan, \"Tesis köye çok yakın. Dolayısıyla patlamalar evlerin duvarlarında çatlak ve yarıklar oluşturmuş. Acilen yetkililerin konuya eğilmeleri gerekiyor. Yeni ocak kurmak isteyen firmada köye yakın olacak. Eğer kurulursa bu köy oturulmaz hale gelecek. Konuyla ilgileneceğim\" dedi.



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