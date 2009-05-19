Cale’nin talibi çok



İlk sezonunda Trabzonspor formasıyla harika bir performans sergileyen Cale için bir çok Alman kulübü sıraya girmiş durumda.



Trabzonspor'un sezon başında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer ettiği Hrvoje Cale, Alman kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Hırvat oyuncunun peşine Hoffenheim'ın yanı sıra Wolfsburg, Shalke ve Köln de düştü.



Sezon başında Dinamo Zagreb'ten 1 milyon 300 bin avro karşılığında Trabzonspor'a transfer edilen genç oyuncunun şimdiki değerinin ise 3,5 milyon avro olduğu belirtiliyor. İstikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuyu bırakmak istemeyen bordo-mavili yönetimin ayrıca gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir takım kurmaya hazırlandığından Hırvat oyuncuyu kaptırmamak için elinden geleni yapması bekleniyor.

