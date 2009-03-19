Cale: O maç hiç oynanmamalıydı





Trabzonspor’un Hırvat futbolcusu Hrvoje Cale, Yugoslavya’nın dağılmasıyla sonuçlanan süreci kulüp dergisine anlattı. Cale tarihi Dinamo Zagreb-Kızılyıldız maçı için ‘O maç hiç oynanmamalıydı’ dedi



13 Mayıs 1990 tarihi, Yugoslavya’nın dağılmasını başlatan sürecin en önemli günlerinden biri olarak hatırlanmakta. O tarihte Hırvatların takımı Dinamo Zagreb’in, başkent Belgrad’ın temsilcisi Sırp Kızılyıldız’ı Maksimir Stadı’nda konuk etmiş maçta çıkan olaylardan sonra Sırp-Hırvat ayrılığı tamamen su yüzüne çıkmış ve ülke iç savaşa doğru sürüklenmişti. O tarihte beş yaşında olan Trabzonsporlu Hrvoje Cale, savaş yıllarını anlattı.



Bordo-mavili takıma sezon başında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımından gelen Cale tarihi maçı şu sözlerle değerlendirdi: “Tam da tartışmaların alevlendiği zamana bu mücadele denk geldi. Bu maç bana kalırsa hiçbir zaman oynanmamalıydı. Belgrad’dan gelen Kızılyıldızlı taraftarların çıkardığı olayların Sırp-Hırvat savaşının ve Yugoslavya’nın dağılmasının başlangıcıydı. Güvenlik güçlerinin çoğu o gün Sırplardan oluşuyordu. Doğal olarak da Sırp polisler ve Hırvat taraftarlar arasında büyük bir kavga çıkmıştı. Olay bugün dahi konuşulurken Hırvatlar, ’Sırplara karşı benliğimizi ortaya koyduk’ diyerek bununla gurur duyarlar.”



Cale, babasının da savaşa gidenler arasında yer aldığını ifade ederek, “Eve gelip zorla onu askere yazdıklarını hatırlıyorum. Savaşın ön cephesinde olmasa da bire bir içindeydi. Savaşı yaşadı ve ailem de bundan oldukça etkilendi. Dayım özel timle birlikte en ön cephede savaştı. Hem kendi ailemden hem de yakın çevremizden cepheye gidip de dönmeyenlerin sayısı oldukça fazlaydı” sözlerini kullandı.



‘Her aileden biri yıkıldı’



Genç sol bek savaşın çok derin etkilerinin olduğunu, birçok kişinin hala travma sonrası stres bozukluğundan şikayetçi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “Akli olarak dengesini toparlayamayanlar var. Hangi aileye giderseniz gidin hala savaşın izlerini ve yıkımlarını yaşayan insanlar bulursunuz. Bizim Dalmaçya kıyısında evimiz vardı ve yazın oraya gider denize girerdik. O canım yerler savaştan sonra mülteci kamplarına çevrildi. Savaş sırasında roketlerle darmadağın edildi. Güzelim deniz kıyısı tanınmayacak hale geldi. O dönemde Hırvatistan’ın çeşitli yerlerine yerleştirilen mayınlar yüzünden birçok kişi sakat kaldı veya hayatını yitirdi. Bugünlerde bile buna maruz kalan insanlar oluyor.”





Bölgesel Lig’e karşı çıktı



Bugünlerde eski Yugoslavya’ya dahil olan ülkeler arasında bölgesel bir lig kurulmasının gündemde olduğunu belirten Cale, yazısını şöyle noktaladı: “Ancak ben böyle bir ligin kurulabileceğine inanmıyorum çünkü taraftarlar arasında çok büyük husumetler var. Bu husumetler giderilmediği sürece her maç bir olay çıkacaktır. Sporun birleştirici özelliğini kullanarak böyle bir uygulamaya doğru gibi gözükse de birçok insan hala savaştan kalan hatıralarıyla yaşamaya devam ediyor. Henüz her şeyin dumanı bu kadar üstündeyken bunu yapmak riskli olabilir. Savaş insanların ölmesinden başka bir şey değil. Konuşarak ve uzlaşarak halledebileceğiniz konuları, savaşarak halletmeye çalışmak çok kötü. Ben, ailem ve halkım bunu yaşadık ve yakından gördük.”