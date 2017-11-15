Çaldıran’da şehit üsteğmen için mevlid okutuldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Çaldıran ile Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Gülizar bölgesinde, 6 Kasım 2017 tarihinde PKK’lı terörislerle çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı için, Çaldıran Belediyesi ve Van İl Jandarma Alay Komutanlığı\'nın organizasyonuyla mevlid-i şerif okutuldu.

Çaldıran ilçe Belediyesi ve Van İl Jandarma Alay Komutanlığı\'nın organizasyonuyla, ilçe merkezindeki Hacı Haydar Yıldırım camiinde Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı için mevlid-i şerif okutuldu. Mevlide, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar,Van Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6’ıncı Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Van Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, askerler, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Fikri Göncüü, şehit üsteğmen Sakallı için mevlid-i şerif ve Kuran-ı Kerim okudu. Ardından şehidin hayrına mevlide gelen cami cemaatine yemek ikramı yapıldı.

TERÖR, İLÇEMİZİN GELİŞMESİNE ENGEL OLUYOR

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dündar, 6 Kasım 2017 tarihinde Doğubeyazıt ile Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Gülizar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan üsteğmen Mehmet Sakallı\'ya Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunduğu belirterek şöyle konuştu:

\"Vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, hatıraları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Şehitlerimiz her zaman olduğu gibi bugünde, yarınlarda da yüreğimizde yaşamaya devam edeceklerdir. Şehitlerimize minnettarız. Çaldıran Belediyesi olarak bugün öğle namazına müteakip komutanlarımızın da katılımıyla mevlid verilerek Şehidimiz için Kuran-ı Kerim okutuldu. Terör ilçemizin gelişimine, istihdamın sağlanmasına büyük engel olmuştur. Ülkemizin kalkınmasını istemeyen güçler, ülkemizde kaos ortamı oluşturarak emellerine ulaşma çabasındadır.Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Yabancı unsurların emellerine fırsat vermediği gibi halkımız da inşallah o fırsatı vermeyeceklerdir. Terörün gerçek yüzünü görmüşlerdir. Terörden dolayı Çaldıran-Doğubayazıt yolu uzun zamandır kapalıdır. Bunun zararını sadece bölge haklımız yaşamaktadır.”

Cami önüne asılan Tendürek şehidinin bulunduğu fotoğraflara bakan vatandaşlar, duygulu anlar yaşarken, şehidin o aziz hatırası önünde hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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