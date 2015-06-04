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Çaldıran’da 4 liseli kız 8 gündür kayıp

Van’ın Çaldıran İlçesi’nde yaşları 15 ile 18 arasında değişen liseli 4 kızdan 8 gündür haber alınamıyor

04 Haziran 2015 20:11

Van’ın Çaldıran İlçesi’nde yaşları 15 ile 18 arasında değişen liseli 4 kızdan 8 gündür haber alınamıyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ailelerin dün kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Van’a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta ve İran sınırında bulunan Çaldıran İlçesi’nde Hafize Hatun Anadolu Lisesi’ne giden 4 kız, 27 Mayıs’ta sabah saatlerinde kaldıkları Fatih öğrenci yurdundan okula gittiklerini belirterek ayrıldı. Kızlar akşam saatlerinde yurda dönmeyince, yurt yetkilileri ailelerini arıyarak durumu bildirdi.

DHA'nın haberine göre, aileler de yaptıkları aramalarda bir sonuç alamayınca dün Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yetkililer, dün yapılan müracaatın ardından çalışmalara başladıklarını, ilçedeki Mobese kameralarının da incelemeye alındığını söyledi.

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