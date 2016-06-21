Çaldıran-Doğubayazıt karayolu ulaşıma kapatıldı

Van'ın Çaldıran İlçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi arasında bulunan Tendürek Dağı Gülizar Bölgesi'ndeki yol, 'güvenlik' gerekçesiyle ulaşıma kapatılarak operasyon başlatıldı.



Konuyla ilgili Van Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından gerçekleştirilebilecek eylemlere yönelik olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun Van ili mülki sınırlarında Çaldıran-Gülizar Mahallesi’nin kuzeyinden itibaren olan bölümü ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Gülizar Mevkii'nde, PKK'lı teröristler 24 Mayıs 2016'da yol kesip araç yakmış, bunun üzerine bölgeye giden güvenlik güçlerine pusu kuran PKK'lıların el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur, 2 astsubay ve 3 uzman çavuş şehit olmuştu.



Aynı bölgede 4 gün önce de yine PKK'lı teröristler yol kesip 6 kamyonu ateşe vermişti.