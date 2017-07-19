Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanı Suna Atabay tahliye edildi

Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanı Suna Atabay, tahliye edilmesine karar verildi. Dava, Aralık ayına ertelendi.

Duvar'ın aktardığına göre, yerine kayyım atanan ve tutuklanan Van’ın Çaldıran İlçe Belediyesi Eşbaşkanı Suna Atabay tahliye edildi.

Suna Atabay, 2 Kasım 2016’da “örgüt propagandası yapmak” ve ”örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmanın ardından Bitlis 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Atabay için tahliye kararı verdi. Dava, Aralık ayına ertelendi.