-ÇALDIKLARINI PAYLAŞAMAYINCA BİRBİRLERİNİ ELE VERDİLER ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Ankara genelinde 61 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirtilen 4 hırsızlık şebekesi çökertildi. Operasyonlarda toplam 26 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 av tüfeği, 12 plazma tv, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 2 çelik para kasası, çok sayıda ziynet eşyası ve tekel ürünleri ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden kendilerine ''Maskeli 10'lar'' adını veren grubun, çaldıkları lüks otomobillerle hırsızlık olaylarına 2 araçla kalabalık ve kar maskeli olarak gittikleri belirtildi. İş yerlerinin kilitlerini ya da camlarını kırarak özellikle plazma tv, bilgisayar gibi elektronik eşyalar ve çelik para kasası çaldıkları ifade edilen maskeli grubun sorgularında, bir iş yerinden ilk seferinde elektronik eşyaları aldıklarını, alamadıkları çelik kasa için ''çelik kasayı alamazsak bir hafta uyuyamayız'' diyerek aynı iş yerinden bu sefer çelik kasayı çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların, cezaevinde tanışarak her türlü hırsızlık olayı için kendini geliştirmiş hırsızlarla grup kurdukları, çaldıkları eşyaların paylaşılması konusunda anlaşamayınca da birbirlerini ihbar ettikleri kaydedildi. Ayrıca internet kafeler, dershaneler ve hastanelerden hırsızlık yapan başka bir grup daha çökertildi. Şüphelilerin internet kafelerde uygun ortamı bulduklarında bilgisayar monitörünü sökerek yanlarında getirdikleri çantaya koydukları ve normal müşteri gibi ücret ödeyerek kafeden ayrıldıkları bildirildi. Zanlıların, çaldıkları kredi kartlarını da ''eşime, kardeşime, anneme'' ait diyerek kimlikle birlikte şifresiz kullandıkları, çaldıkları kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak fotokopileriyle araç kiraladıkları belirtildi. Başka bir operasyonda, evlerden hırsızlık yaparak ziynet eşyaları çaldıkları kaydedilen bir grubun üyeleri yakalandı. Ankara ve diğer illerde marketlerden sigara, tekel ürünleri ve kuru yemiş çalan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan toplam 26 kişiden 8'i bugün mahkemeye sevk edilirken, diğerleri tutuklanarak cezaevine konuldu.