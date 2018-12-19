Çaldıkları yalıtım malzemelerini kamyonete yüklerken yakalandılar

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, sitenin deposundan yalıtım malzemesi çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipler devriye görevi yaparken, Altınova Atatürk Stadı\'nın yanında bulunan, temeli 2013 yılında atıldıktan sonra inşaatı yarım kalan bir sitenin deposundan, 15 bin TL değerinde yalıtım malzemesi çalan ve çaldıkları malzemeleri kamyonete yüklemeye çalışan A.C. (42) ile İ.E.\'yi (26), suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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