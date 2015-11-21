Çaldıkları parayla selfi çektiren hırsızlık çetesi yakalandı

İstanbul'da akşam saatlerinde misafirliğe giden mağdurların evlerine girerek binlerce liralık hırsızlık yapan 18 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan telefon dinlemelerinden yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıkan şebeke üyelerinin, tanık oldukları bir cinayet olayında, kendi aralarında ölen kişiyi bile soymayı konuştukları tespit edildi. Şüphelilerden 3'nün denetimli serbestlikten yararlandığı, gündüzleri temizlik işinde çalıştıkları geceleri ise hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızlık şebekesinin 45 ayrı ev hırsızlığı suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkarken, şüpheliler arasında bulunan Seçkin G.'nin bir evden çaldığı 30 bin lirayı yatağın üzerine yayarak çektiği selfi fotoğrafları da deliller arasına girdi.



4 ay takip edildiler



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da hırsızlık yapan bir şebekeyi yakalamak için yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takip sonucu şebeke üyelerinin özellikle akşam saatlerinde, içinde oturanların misafirliğe gittikleri evleri kendilerine hedef seçtikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin ışıklarının yanmadığını tespit ettikleri evlerin zillerini çalarak, içerde kimsenin olmadığını belirledikten sonra kapıları zorlayarak içeri girdikleri para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.





28 adrese eşzamanlı operasyon





Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri gerekli delillerin toplanmasının ardından 3 gün önce daha önceden belirlenen 28 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eşzamanlı baskın yaptı. Sultangazi, Arnavutköy, Esenyurt ilçelerinde bulunan evlere yapılan baskında 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.





Hırsızların şifreleri çözüldü





Polisin operasyon öncesi yaptığı telefon dinlemelerinde şebekenin şifreli konuştuğu tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlığa gidecekleri zaman birbirlerini arayarak "Misafirliğe gidiyoruz. Hazırlanın" dedikleri, evden çıkan parayı bildirmek için ise "Dayım'dan xxx miktarda para çıktı" dedikleri öğrenildi.





Cinayete kurban giden kişiyi bile soymayı düşünmüşler





Dinlemeler sırasında yaşanan bir olay ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Sultangazi'de bir cinayete tanık olan çete üyelerinden birinin diğerini arayıp haber verdiği aradığı kişinin ise ona "Polis gelmeden cesedin üzerinde para olup olmadığını 'yardım ediyormuş' gibi yaparak bir kontrol et" dediği tespit edildi. Ancak polisin hemen olay yerine gelmesi üzerine ilk arayan şüphelinin "Polis hemen geldi, bakamadım." diyerek tekrar aradığı öğrenildi.





3 çete üyesi denetimli serbestlikten yararlanmış





Öte yandan şebeke üyelerinden 3'nün bir süre önce hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden denetimli serbestlikten faydalanarak çıktıkları belirlendi. İkitelli'de bir sanayi sitesinde gündüzleri tuvalet temizliğinde çalışan Servet E., Adnan K., ve Serkan G.'nin geceleri ise hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.





Hırsızlık Selfisi



Polis operasyonun ardından arama yaptığı evlerde çete üyelerinden Serkan G.'nin bir hırsızlığın ardından çaldığı 30 bin lirayı yatağın üzerine sererek çektiği selfi fotoğralar ele geçirildi. Fotoğraflar polisin olayla ilgili dosyaya delil olarak girdi.



12 kişi tutuklandı



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce ara operasyonda tutuklanan iki kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 12 oldu.