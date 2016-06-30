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Çalıştıkları işlerini soyan zanlılar çaldıkları parayla Pitbull dövmesi yaptırmışlar

3 arkadaş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

30 Haziran 2016 15:44

Kahramanmaraş'ta girdikleri iş yerindeki 10 bin 500 lira değerindeki çek ile 2 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karışan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Çaldıkları parayla kollarına pitbull cinsi köpek kafası dövmesi yaptırdıkları belirlenen 3 arkadaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mücahit Yolcu’nun haberine göre, Mehmet Akif mahallesinde bir inşaat firmasında çalışan Tufan G., iddiaya göre, Lütfi B., ve Selami D., isimli arkadaşlarıyla birlikte kasadaki 10 bin 500 lira değerindeki çek ile 2 bin 500 lira parayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde çalışanlarla ilgili yaptıkları incelemede Tufan G.'nin bir süre önce yeni kıyafetler aldığını ve koluna dövme yaptırdığını belirledi.

 

Çaldıkları parayla pitbull dövmesi yaptırdılar

 

Polisler, takip ettikleri Tufan G.'yi arkadaşları Lütfi B. ve Selami D. ile birlikte çaldıkları çeki bozdurmak isterken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, çaldıkları parayla sağ kollarına ağzından kan gelen pitbull cinsi köpek kafası dövmesi yaptırdıkları ve yeni kıyafetler satın aldıkları saptandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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