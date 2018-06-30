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Çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirip sattılar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL'dan çaldıkları 2 otomobilin şasi numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 kişi, İzmit'te yakalandı

30 Haziran 2018 19:00

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL\'dan çaldıkları 2 otomobilin şasi numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 kişi, İzmit\'te yakalandı.
Kocaeli İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şubesi ekipleri, yapılan kontroller sırasında 2 otomobilin şasi numaralarının kazınarak yeni numaralar çakıldığını belirledi. Araçların, İstanbul\'un Pendik ve Ümraniye\'den çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren polis, araçları M.Z.Ö.\'nün (43) çaldığını, şasi numaralarını ise E.B.\'nin (48) değiştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla M.Z.Ö. İzmit\'te, E.B. ise Körfez ilçesinde yakalandı. Hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan M.Z.Ö. ile çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu tespit edilen E.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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