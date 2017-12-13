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Çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken yakalandılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisi fark edince çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, kovalama sonucu yakalanıp gözaltına alındı

13 Aralık 2017 18:04

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisi fark edince çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, kovalama sonucu yakalanıp gözaltına alındı.
İbrahimli Mahallesi\'nde Mehmet Fadıloğlu\'na ait park halindeki 27 V 2071 plakalı otomobil, sabah saatlerinde çalındı. Bölgede dar alan çalışması yapan polisler, çalınan otomobili öğle saatlerinde Merveşehir Mahallesi\'nde fark edince durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ihtarına uymayan 2 kişi, otomobil ile Mevlana Mahallesi\'nde ters şeride girdi. Ootomobilin lastiği patlayınca şüpheliler inip koşmaya başladı. Polisin takip ettiği F.Ö. ve Ö.Y., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler emniyete götürülürken, otomobil sahibine teslim edildi.

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