Çaldıkları otomobili çalıştıramayınca uzun süre ittiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polisin düzenlediği operasyonda otomobil hırsızlığına karışan İran vatandaşı 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları otomobili çalıştırmak için uzun süre ittikleri ortaya çıktı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali A.\'ya ait park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Lara\'da bir sokakta park halinde bulunan otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Çevrede bulunan kameraları inceleyen polis, şüphelilerin İran vatandaşı M.S. ile S.A. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüphelinin adresini belirleyip gözaltına aldı. 2 şüphelinin, otomobili çalıştırmak için iki sokak ittiği, bu şekilde çalıştırıp benzini bittikten sonra da Lara semtinde terk edip kaçtıkları ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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