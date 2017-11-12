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Çaldıkları, motosikletleri parçalayıp, satan 3 şüpheliye gözaltı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, çaldıkları motosikletleri, parçalayarak sattıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

12 Kasım 2017 14:53

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, çaldıkları motosikletleri, parçalayarak sattıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Ortaca\'da, son günlerde artan motosiklet hırsızlığı olayları İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Polis, motosiklet hırsızlıklarının görüldüğü mahallerdeki Mobese işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin 19 yaşındaki A.C.E., 21 yaşındaki F.D. ve 18 yaşındaki E.D., olduğu belirlendi. Polis, 3 şüpheliyi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda çalınıp, parçalanmış motosiklet parçası ele geçirildi. Çalınan motosiklet parçalarındaki seri numaralarının silinmiş olduğu belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri parçalayarak, sattıkları ortaya çıktı. Motosiklet hırsızlığı suçundan sabıkalı 3 şüphelier polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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