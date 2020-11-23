Çaldıkları motosikleti sahibine satarken yakalandılar

Şişli’de motosiklet çalan hırsızlar motosikleti sahibine satmak için sosyal medya üzerinden iletişim kurunca yakaladılar.

Şişli'de yaşayan M.Ç.'ye ait motosiklet geçen salı günü evinin önünden çalındı. Motosikleti çalan hırsızlar sosyal medya üzerinden M.Ç. ile iletişim kurarak motosikleti 4 bin 500 lira karşılığında geri verebileceklerini söylediler. Motosikleti çalınan kişi durumu polise haber verirken hırsızlarla Eyüpsultan'da hastanenin otoparkında buluştu. M.Ç.'nin yanlarından ayrılmasının ardından polis ekipleri de şüphelileri takibe aldı.

Şüpheliler Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Bu sırada belinde ruhsatsız silahı bulunan şüpheli Zeki S.(24) polis ekiplerine direnmeye çalıştı. Zeki S. ile beraberindeki Berat O.(18) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çalıntı motosiklet polis ekiplerince ele geçirildi. Emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.