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Çaldıkları minibüsle kaçarken yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, tekstil ürünlerinin bulunduğu minibüsü çalıp kaçarken yakalanan 2 kişi, polis tarafından yakalandı

25 Kasım 2017 16:55

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, tekstil ürünlerinin bulunduğu minibüsü çalıp kaçarken yakalanan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Dün akşam saatlerinde kent merkezinde 20 bin TL değerinde tekstil ürünü bulunan minibüs, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sahibinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, minibüsü kent çıkışında durdurdu. Araçta bulunan O.Ö. ve Ö.D. adlı kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerden O.Ö.\'nün, hırsızlıktan 9 ayrı suç kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Çaldıkları araçlardaki giyim ürünlerini ucuza satarak gelir elde ettikleri saptanan şüpheliler, sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

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