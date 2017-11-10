Çaldıkları küçükbaş hayvanları satıp, 'Dansöz' oynatmışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde 4 farklı hayvan hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları 26 küçükbaş hayvanı 7 bin 500 liraya satıp, parayla pavyonda içki içip, dansöz oynatarak harcadıkları öğrenildi.

Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, 21 Ekim-02 Kasım tarihleri arasında ilçeye bağlı Kolukısa Mahallesi\'nde meydana gelen 4 farklı ağıldan çalınan hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip, mağdurlar ve 70 kişinin bilgisine başvuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 26 adet küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen S.G., B.A., T.E., Ö.T., S.P. yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheliler sorgularında hayvanları kendilerinin çaldığını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca hayvanları yaklaşık 7 bin 500 lira karşılığında sattıkları ve bu parayı pavyonda içki içip, dansöz oynatarak harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen S.G., B.A., T.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.T., S.P. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca çalınan koyunları satın aldığı belirlenen B.T. ve Y.K.\'ya da \'hırsızlık malı satın almak\' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



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