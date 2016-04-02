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Çaldıkları ineği kaçırırken yakalandılar

4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

02 Nisan 2016 00:15

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir evin bahçesinden çaldıkları ineği otomobilin bagaj kısmına koyup olay yerinden kaçan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran Muhittin Sarıoğlu, Aktaş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ineğinin kimliği belirsiz kişilerce çalındığını bildirdi.

Yeni Akit’in haberine göre, ihbar üzerine hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, mahalle çıkışında bir otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş büyükbaş hayvanın olduğunu fark etti. Durdurulan araç içerisinde Muhittin Sarıoğlu'na ait inek bulundu.

Gözaltına alınan O.G, G.G, A.G. ile F.G, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu şüphelilerden, O.G, G.G. ile A.G. tutuklandı. F.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

 

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