Çaldıkları altınları satarken yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN\'da, girdikleri evlerden hırsızlık yapan ve çaldıkları altınları kuyumcuya satmak isterken yakalanan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Kentte farklı adreslerdeki meydana gelen ziynet eşyası hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin Suriye uyruklu F.Ş., K.M. ve M.C. olduğunu belirledi. Takibe alınan 3 şüpheli, çaldıkları altınları kent merkezinde bir kuyumcuya satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Yapılan aramada, üzerlerinde altın ve 5 bin 500 lira ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.Ş. ve M.C. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



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