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Çaldıkları altınları bozdurmak isterken yakalandılar

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, farklı adreslerden çalınan ziynet eşyalarını kuyumcuya satmak isteyen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı

09 Ekim 2017 17:58

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, farklı adreslerden çalınan ziynet eşyalarını kuyumcuya satmak isteyen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kentte farklı adreslerdeki meydaha gelen ziynet eşyası hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların meydana geldiği evlerin çevrelerindeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polisler kimliklerini belirlediği F.Ş., K.M. ve  M.C.\'yi takibe aldı. Ekipler, 3 şüpheliyi girdikleri kuyumcuda çalıntı altınları satmak isterken yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında çalıntı olduğu belirlenen 11 Cumhuriyet altını, altın bileklik, 5 bin 500 lira para ve cep telefonu ele geçirildi. Altın ve paralar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

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