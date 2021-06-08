Çaldıkları 3 milyon TL'yi kripto paraya yatırmışlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 milyon lira tutarında dolandırdıkları vatandaştan çaldıkları parayı takibi zor olan Bitcoin'e yatırdılar. İzmir, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ikisi kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Kendilerini polis olarak tanıtarak internet bankacılığı şifresini, nakit parası ve ziynet eşyalarını alan dolandırıcılar Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, mağdur vatandaşın başvurusu üzerine özel ekip oluşturan Kuşadası polisi, dolandırıcıların ziynet eşyalarını almak üzere Kuşadası'na geldikleri tarihe ait 300 saatlik güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceledi. Şahısların eşkallerinin belirlenmesinden sonra yapılan teknik takiple şüphelilerin üç ayrı ilde olduklarını tespit etti. İzmir, Bursa ve Gaziantep illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla saklandıkları evlerde yakalanın 9 şüpheli Kuşadası'na getirildi.

Mağdurların eşyalar ve paraları evlerinde çıktı

Kuşadası'na gelerek ziynet ve döviz dolu çantayı alan Ş.F. isimli şahsın İzmir'deki evinde yapılan aramada mağdur vatandaşa ait olduğu değerlendirilen 3 altın bilezik, 42 bin lira para ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 6 adet telefon ele geçirildi. İzmir'de olayla bağlantılı oldukları tespit edilen ikisi kadın 6 şüphelinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda dolar, Euro ve Türk Lirası ile ziynet eşyaları, 2 Adet marka ve modeli belli olmayan 9 mm silah ve bu silahlara ait 519 adet mermi ele geçirildi.

Kripto hesaplara yatırılmış

Vatandaşa ait internet bankacılığı hesabından havale edilen paraların takibi zor olan şebeke üyelerine ait kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bursa'da yaşadıkları tespit edilen G. S. ve Ö. Ç. isimli şüpheli şahısların kripto para hesaplarına bloke konuldu. Şebekeyi yönettiği öne sürülen İ. A. isimli şahıs da Gaziantep'te yakalanarak Kuşadası'na getirildi. Ele geçirilen 9 şüpheli polisteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Şebeke'nin İzmir'de de iki ayrı benzer olayın failleri olabilecekleri değerlendirilerek bu yönde çalışma başlatıldı.