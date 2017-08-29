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Çaldığı traktörle kaza yapan kişi öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde çaldığı traktör ile kaza yapan Orhan Kır, öldü

29 Ağustos 2017 14:37

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde çaldığı traktör ile kaza yapan Orhan Kır, öldü.
Bafra İlçesi\'ndemi Şeyhulaş Mahallesi\'nden çaldığı 55 JG 473 plakalı traktör ile Alaçam İlçesi Kızlan Mahallesi\'ne giden Orhan Kır, direksiyon kontrolünü yitirine yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri Kır\'ın öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaçam İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan incelemede traktörün çalıntı olduğu belirlendi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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