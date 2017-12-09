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Çaldığı televizyonları satarken yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, beyaz eşya dağıtım aracından çaldığı iddia edilen 2 adet televizyonu satarken yakalanan 23 yaşındaki B

09 Aralık 2017 15:35

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, beyaz eşya dağıtım aracından çaldığı iddia edilen 2 adet televizyonu satarken yakalanan 23 yaşındaki B.A. adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen Çarşamba günü Semerkant Mahallesi Semerkant Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir eve ürünleri götüren beyaz eşya dağıtım aracından B.A., iddiaya göre 2 adet 120 ekran LCD televizyon çaldı. B.A., olayın ertesi günü televizyonları bir elektronik eşya satan dükkana satmaya çalıştığı sırada Bolu Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.A. ifadesinde televizyonları çalmadığını, yolda bulduğunu söyledi. B.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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