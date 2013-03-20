T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çaldığı parayı 30 yıl sonra geri getirdi

Michigan eyaletinde bir dükkandan 800 dolar çalan hırsız 30 yıl sonra vicdanını rahatlattı

20 Mart 2013 16:11

ABD'de bir hırsız 30 yıl önce bir dükkandan çaldığı parayı faiziyle iade etti.

Hırsız, NBC televizyonuna yazdığı isimsiz mektupta, kanaldan 30 yıl önce 800 dolar çaldığı market sahibini bulmasını istedi. Parayı çalma nedenini yazmayan hırsız, çaldığı paranın üzerine faizini de ekleyerek, bin 200 doları kasaba şerifine yolladığını belirtti.

Şerifin bulduğu içi para dolu zarftan, “Ne kadar üzgün olduğumu söyleyemem. Bugüne kadar suçluluk duygusuyla yaşadım. Eğer o kişiyi bulursanız, lütfen çok üzgün olduğumu söyleyin” notu çıktı.

Bölge yönetimi, dükkan sahibine ulaşarak parasını teslim etti.

ETİKETLER

hırsızsoygunabdparadükkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24